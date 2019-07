Nové tarify v prímestskej doprave na východe SR majú zrýchliť dopravu

Po zjednotení tarifného systému oboch krajov prichádzajú samosprávy s ďalšími zmenami v tarife. Prilákať chcú väčšie množstvo cestujúcich z áut do autobusov.

Košice/Prešov 25. júla (TASR) - Košický a Prešovský samosprávny kraj od 1. augusta menia tarify v prímestskej doprave. Cieľom je zrýchliť prepravu cestujúcich, znížiť náklady dopravcov, zatraktívniť platby bezhotovostnými čipovými kartami a zmierniť finančné rozdiely samospráv pri financovaní dopravy. Zároveň sa zavádza jednotný prepravný poriadok. Informovali o tom vo štvrtok oba samosprávne kraje, ktoré spolupracujú na zavedení integrovaného dopravného systému (IDS).



Po zjednotení tarifného systému oboch krajov, ktorý vstúpil do platnosti vo februári tohto roku, prichádzajú samosprávy s ďalšími zmenami v tarife. Prilákať chcú väčšie množstvo cestujúcich z áut do autobusov. Motivovať ich majú viaceré výhody, ktoré budú mať pri platbe bezhotovostnou čipovou kartou. Okrem toho by sa mala preprava prímestskou dopravou zrýchliť, keďže vodiči by mali stráviť menej času vydávaním mincí či bankoviek.



"Rýchla, efektívna a ekologická preprava obyvateľov patrí k našim hlavným prioritám. Práve bezhotovostné platby sú dnes environmentálnym trendom, ktorému sa chceme priblížiť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Aj podľa predsedu PSK Milan Majerského je prioritou urýchliť nastupovanie cestujúcich v staniciach a na zastávkach, a tým zrýchliť aj celkový čas ich prepravy. "Často sa totiž stáva, že cestujúci platia veľkými bankovkami a vodiči im nedokážu vydať potrebný počet drobných mincí. Práca s mincami je zdĺhavejšia a nezriedka spôsobuje meškanie spojov. Chceme preto naučiť cestujúcich, že platba kartou je výhodnejšia a rýchlejšia," skonštatoval.



Od 1. augusta bude možné využívať platbu bezhotovostnou čipovou kartou pre všetky typy zliav. Doteraz túto možnosť mali len žiaci a študenti. Pri hotovostných platbách dochádza k zaokrúhleniu cien takmer všetkých lístkov na desiatky centov. Základné cestovné do 100 kilometrov bude stáť v priemere o 13 centov viac, zľavnené o 16 centov viac. Cesta nad 100 kilometrov bude lacnejšia, základné cestovné bude stáť v priemere o 15 centov menej a zľavnené cestovné bude lacnejšie o 4 centy. Najväčšiu výhodu budú mať cestujúci, ktorí uhradia cestu čipovou kartou. Cena lístka sa pre nich meniť nebude, pri ceste nad 70 kilometrov sa dokonca zníži.



Posledné zvýšenie cien v prímestskej autobusovej doprave v Košickom kraji bolo ešte v roku 2011. Odvtedy kraj postupne zvyšoval príspevky pre dopravcov, ktorými sa uhrádzali straty v prímestskej doprave. "Za posledných sedem rokov sa miera financovania v prímestskej pravidelnej doprave z rozpočtu KSK zvýšila z pôvodných 46,25 percenta na 61,17 percenta v roku 2018. Konkrétne z príspevkov vo výške 13,72 milióna eur v roku 2011 na 21,19 milióna eur v roku 2018. V absolútnom vyjadrení je to nárast výdavkov na pravidelnú autobusovú dopravu o 54,5 percenta. Pri niektorých spojoch preto dochádza po dlhšom čase k zvýšeniu cestovného, no cesta na dlhšie vzdialenosti bude pre cestujúcich lacnejšia," uviedol Trnka.



Pri platbách v hotovosti sa od augusta zvyšuje 38 tarifných sadzieb, zachováva sa ich 33 a k zníženiu cien dochádza u 41 sadzieb. K benefitom patrí rozšírenie kategórií cestujúcich s nárokom na zľavnené cestovné. Kým doteraz mali tento nárok len žiaci a študenti, od 1. augusta budú môcť zľavnené cestovné využívať aj deti do 15 rokov, sprievodca dieťaťa do šesť rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a rodičia za účelom návštevy alebo sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa.



Novinkou pri platbách bude e-shop dopravcov, ktorý umožní cestujúcim vybavovanie a dobíjanie čipových kariet cez internet. E-shop bude spustený najneskôr 1. septembra.



Jednotný prepravný poriadok sa týka nielen tarifných, ale aj prepravných a reklamačných podmienok v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave na území celého východného Slovenska.