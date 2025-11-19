< sekcia Regióny
Nové teplovody v Humennom už fungujú
V budúcom roku bude projekt pokračovať dokončovacími prácami.
Autor TASR
Humenné 19. novembra (TASR) - Všetky potrubia zrekonštruované v rámci modernizácie a obnovy rozvodov tepla v Humennom v roku 2025 sú v prevádzke. V budúcom roku bude projekt pokračovať dokončovacími prácami, ako sú finálne zhutňovanie terénu, úprava povrchov a realizácia zostávajúcich etáp výmeny potrubia. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, použitie ťažkej techniky je v súčasnosti obmedzené, aby sa predišlo poškodeniu inžinierskych sietí a novovybudovaných teplovodov.
Posledný kontrolný deň stavby sa uskutočnil v stredu a zúčastnili sa na ňom zástupcovia Humenskej energetickej spoločnosti (HES), spoločnosti GreMI KLIMA, Energobytu Humenné a Technických služieb mesta Humenné. Ako uviedol primátor Miloš Meričko, modernizácia tepelných rozvodov je hlavnou investičnou akciou mesta za viac ako šesť miliónov eur. V prevažnej miere je hradená z Modernizačného fondu, na financovaní sa podieľa aj HES. Hlavným úsekom stavby je Laborecká ulica, z ktorej sa napájajú sekundárne vetvy do ďalších častí mesta.
„Oceňujem, že sa zhotoviteľovi podaril jedinečný technologický kúsok na Slovensku či v bývalom Československu. Je to technológia, ktorá sa využíva v škandinávskych štátoch, kde sú v zime výrazne nižšie teploty,“ uviedol primátor. Konateľ HES Martin Lichman doplnil, že technicky je z 11,5 kilometra vymenených 9,5 kilometra potrubí, čo predstavuje viac ako 82 percent. „Týmto projektom znižujeme investičný dlh mesta voči potrubiu, zvyšujeme bezpečnosť, spoľahlivosť dodávky aj cenovú dostupnosť. Cena tepla bude priaznivejšia, v roku 2026 sa v Humennom zvyšovať nebude, pokiaľ bude trh s komoditami taký ako doposiaľ. Ba možno budeme v roku 2026 evidovať aj jemný pokles ceny,“ naznačil Lichman.
Budúci rok bude modernizácia pokračovať. Na jar je naplánovaná etapa 18 s rozsahom približne 340 metrov, počas leta bude nasledovať etapa 16, v rámci ktorej sa zrealizuje výmena potrubia v dĺžke asi 460 metrov. „Rekonštrukcia teplovodných rozvodov sa deje ojedinelou technológiou predizolovaného potrubia s antidifúznou bariérou. Tá zabraňuje starnutiu potrubia. Takže terajšie zhruba 50-ročné potrubia vymieňame za nové, ktoré by mali držať bezporuchovosť 30 až 40 rokov,“ dodal riaditeľ pobočky Brno v spoločnosti GreMI KLIMA Petr Kopřiva.
