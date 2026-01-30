Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Regióny

Nové terénne autá budú hasiči v Nitre využívať v prihraničnom regióne

.
Na snímke nové terénne vozidlá typu pick-up. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj

Nové technické vybavenie významne prispeje k zvýšeniu pripravenosti a akcieschopnosti zásahových jednotiek pri mimoriadnych udalostiach.

Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Profesionálni hasiči v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji získali nové terénne vozidlá typu pick-up. Vozidlá boli zakúpené v rámci projektu Rozvoj spoločných intervenčných kapacít. Realizovaný je v programe Interreg Maďarsko - Slovensko, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.

Nové technické vybavenie významne prispeje k zvýšeniu pripravenosti a akcieschopnosti zásahových jednotiek pri mimoriadnych udalostiach. Terénne vozidlá budú hasiči využívať najmä pri povodniach, ekologických haváriách a zásahoch v ťažko dostupnom teréne v prihraničnom regióne.

Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti krízového riadenia. Okrem modernizácie technického vybavenia zahŕňa aj spoločné školenia, cvičenia a zapojenie dobrovoľných hasičských zborov. Tieto aktivity zvyšujú schopnosť regiónu efektívne reagovať na nové bezpečnostné a klimatické riziká.

Cieľom projektu je znížiť možné škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami a zvýšiť odolnosť pohraničného regiónu. Kľúčovým prvkom je spoločná príprava, koordinácia a interoperabilita zasahujúcich zložiek.

.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach