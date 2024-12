Nové vedenie Maríny v Kováčovej chce zachovať pavilón pre choré deti

Kováčová 25. decembra (TASR) - Cieľom nového vedenia štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav (ŠLÚ) Marína v Kováčovej vo Zvolenskom okrese je zachovať pavilón pre detských pacientov. TASR o tom informoval jeho riaditeľ Samir Moumani s tým, že z ústavu nechce urobiť klasické komerčné kúpele.



Deťom, ktoré potrebujú starostlivosť po náhlom úraze, po operáciách či s vrodenými vývojovými poruchami, chce naďalej poskytovať špecifickú odbornosť, ktorú inde nezískajú. Zdôraznil, že zo dňa na deň ju totiž môže potrebovať ktorýkoľvek rodič. Dodal, že jeho cieľom je otvoriť dialóg s lekármi. Hovoriť chce s nimi o tom, aby usmerňovali rodičov detí. Pripomínať im podľa neho treba, že po úspešnej operácii je dôležitá aj rehabilitácia a fyzioterapia. Pacient si totiž sám vyberá ústav alebo kúpele, v ktorých sa chce liečiť.



Súvisí s tým aj fungovanie ústavnej základnej školy, ktorou vedia podľa neho kvalitne nahradiť vzdelávací proces. Rodičom pripomína, aby tak na liečebný pobyt nečakali do leta, keď sú prázdniny. Podotýka, že vtedy je zariadenie preplnené, pretože liečia najmä stredoškolskú mládež. "Preto tu školu máme, aby sme mohli liečiť aj počas školského roka. Funguje to tak celé roky," vysvetlil.



Ako ďalej uviedol, do budúcna by chcel, aby boli pacienti ŠLÚ v krajšom a príjemnejšom prostredí izieb. Na druhej strane však pripúšťa, že Marína nie je hotel a nikdy ním ani nebude. "Niekto by si možno vedel predstaviť aj lepšiu stravu a vo väčšom množstve. Je však zdravá, vyvážená a prispôsobená aj diabetikom, alergikom," zhrnul.



Riaditeľ povedal, že Marína hospodári iba s peniazmi, ktoré získa od zdravotných poisťovní. Pacientov lieči buď ambulantne alebo prichádzajú do Kováčovej na pobyt. Rozdelení sú na nemocničných a kúpeľných. "Sústredíme sa najmä na traumatologické postihnutia a máme aj ľudí po operácii. Pribudli už aj onkologickí pacienti i tí po ochorení Covid-19," uzavrel.



Marína v minulosti slúžila len pre detských pacientov. Keď však ich počet začal klesať, vyčlenili miesta aj pre dospelých. Samir Moumani je riaditeľom ŠLÚ od jesene tohto roka. Konanie na obsadenie funkcie riaditeľa bolo v septembri na Ministerstve zdravotníctva SR.