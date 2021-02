Nové vedenie ústavu srdcových a cievnych chorôb chce zvyšovať kvalitu

Košice 10. februára (TASR) – Nové vedenie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) označilo za svoju prioritu zvyšovanie kvality ústavu a rozšírenie sortimentu odborných zákrokov. Bude sa tiež usilovať zvládnuť boj s novým koronavírusom. Oznámilo to vedenie ústavu na čele s novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Antonom Jurom. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ho vymenoval do funkcie po tom, ako odvolal dlhoročného šéfa ústavu Františka Sabola.



"Pevne verím, že mám všetky predpoklady na to, aby som spolu s kolegami úspešne viedol VÚSCH a posúval ho vpred. Dnes sa už nepovažuje za nevyhnutné, aby bol riaditeľom nemocnice lekár, úspešné príklady nájdeme na Slovensku aj v zahraničí. Naopak, považujem za určitú výhodu práve to, že nemám v tomto odvetví žiadne osobné väzby ani kontakty. Mojou úlohou bude vytvoriť ostatným zamestnancom ústavu optimálne podmienky na ich dôležitú prácu s cieľom zvýšiť spokojnosť pacientov a v neposlednom rade aj našich zamestnancov," uviedol Jura.



Nové vedenie ústavu vníma svoje vymenovanie ako veľkú manažérsku a medicínsku výzvu. Za poľutovaniahodné členovia predstavenstva označili "niektoré ataky", ktorým je VÚSCH v posledných dňoch vystavený. Odmietli pritom, že by sa plánovalo prepúšťanie zamestnancov či znižovanie platov a benefitov. Verejnosti "podsúvaný obraz" podpory zamestnancov voči bývalému vedeniu je podľa nového predstavenstva umelo vytváraný.



Hlavnou prioritou je podľa členov predstavenstva predovšetkým pacient a ďalšie zvyšovanie kvality a sortimentu zákrokov. "Vnímajú aj veľké problémy s nedostatkom niektorých zdravotníckych pracovníkov, obzvlášť na anestéziologickom oddelení," uvádzajú.



Juru označil rezort za skúseného manažéra. Nové vedenie má inštitúciu viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkom čase. Minister Krajčí okrem deklarovaných priorít vedenia očakáva aj skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov a navrátenie špičkových odborníkov. Ústav pod vedením Sabola už začínal podľa neho pomaly stagnovať.



Sabol, ktorý bol na čele VÚSCH od roku 2003, ostáva prednostom kardiochirurgickej kliniky. Je rozhodnutý prihlásiť sa do transparentného výberového konania na obsadenie miesta v predstavenstve ústavu. "Je mi nesmierne ľúto, že pár samých seba hodnotiacich 'špičkových zdravotníckych odborníkov' hrubo a neobjektívne ovplyvnilo názor pána ministra," uviedol v otvorenom liste.



Konštatoval, že za jeho vedenia sa podarilo vybudovať dve budovy špičkového kardiovaskulárneho ústavu vrátane najmodernejších technológií hlavne z vlastných a úverových zdrojov, pričom na účtoch spoločnosti je viac ako 11 miliónov eur. Argumentuje aj ďalšími výsledkami ústavu za minulé obdobie, zavádzaním najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov, zvládaním situácie s pandémiou ochorenia COVID-19 či výchovou nových odborníkov. Ústav podľa neho ošetruje ročne desaťtisíce pacientov z východu Slovenska a nie je pravda, že odchádzajú do iných nemocníc.