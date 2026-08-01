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Nové video prevedie turistov ôsmimi regiónmi Banskobystrického kraja
Príbeh diváka postupne prevedie ôsmimi regiónmi kraja a ukáže, že každý predstavuje inú podobu lásky k človeku, tradíciám, ku krajine, k remeslu či prírode.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má nové propagačné video o cestovaní, ktorého ústrednou myšlienkou je stretnutie dvoch svetov - minulosti a súčasnosti. Spája ich spoločný cieľ, a to ukázať, že budúcnosť vzniká len tam, kde si vážime svoje korene. Pre TASR to konštatovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Nové destinačné video vzniklo na motívy originálneho scenára umeleckého programu Za horami, za dolami, ktorý rozpráva príbeh nášho kraja ako jednu rozprávku. Je poskladaná zo skutočných príbehov, z legiend, ľudí a miest, ktoré sa počas stáročí stali súčasťou identity BBSK,“ priblížila Jóbová.
Príbeh diváka postupne prevedie ôsmimi regiónmi kraja a ukáže, že každý predstavuje inú podobu lásky k človeku, tradíciám, ku krajine, k remeslu či prírode.
„Nechceli sme vytvoriť video, ktoré bude ukazovať iba krásne zábery. Chceli sme vytvoriť emóciu, aby si divák po jeho pozretí povedal, tam chcem ísť, chcem ten príbeh zažiť na vlastnej koži,“ doplnila Daniela Volenská z KOCR.
Podľa nej cestovný ruch dnes nie je len o tom, kam človek príde, ale predovšetkým o tom, čo pri tom cíti.
„Práve emócia je tým, čo motivuje objavovať nové miesta viac než akýkoľvek zoznam atrakcií. BBSK má jedinečnú schopnosť rozprávať príbehy a my chceme, aby ich návštevníci videli a aj prežili,“ zdôraznila Volenská.
Video pozýva zastaviť sa na hrade, ochutnať víno z novohradských viníc, vypočuť si spev pod Kráľovou hoľou, dotknúť sa príbehov ukrytých v historických mestách či nechať sa uniesť fantáziou Gemera.
„Je to len zlomok z toho, čo si v BBSK zaslúži pozornosť. S kamerou sme nahliadli do sklární v Katarínskej Hute, do vinohradov, za múry hradu Šášov, ale aj gotického kostola v Rákoši. Ukazujeme tiež to, s čím sme stáročia spojení, a to s baníctvom, ktoré môžeme spoznávať vďaka mnohým expozíciám. Zachytili sme krásu tmavej oblohy, ktorú môžeme v našom kraji pozorovať, a za hviezdnymi dobrodružstvami sme zašli do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom či do Litterry v Revúcej,“ dodala Ľubica Gombalová z realizačného tímu.
„Nové destinačné video vzniklo na motívy originálneho scenára umeleckého programu Za horami, za dolami, ktorý rozpráva príbeh nášho kraja ako jednu rozprávku. Je poskladaná zo skutočných príbehov, z legiend, ľudí a miest, ktoré sa počas stáročí stali súčasťou identity BBSK,“ priblížila Jóbová.
Príbeh diváka postupne prevedie ôsmimi regiónmi kraja a ukáže, že každý predstavuje inú podobu lásky k človeku, tradíciám, ku krajine, k remeslu či prírode.
„Nechceli sme vytvoriť video, ktoré bude ukazovať iba krásne zábery. Chceli sme vytvoriť emóciu, aby si divák po jeho pozretí povedal, tam chcem ísť, chcem ten príbeh zažiť na vlastnej koži,“ doplnila Daniela Volenská z KOCR.
Podľa nej cestovný ruch dnes nie je len o tom, kam človek príde, ale predovšetkým o tom, čo pri tom cíti.
„Práve emócia je tým, čo motivuje objavovať nové miesta viac než akýkoľvek zoznam atrakcií. BBSK má jedinečnú schopnosť rozprávať príbehy a my chceme, aby ich návštevníci videli a aj prežili,“ zdôraznila Volenská.
Video pozýva zastaviť sa na hrade, ochutnať víno z novohradských viníc, vypočuť si spev pod Kráľovou hoľou, dotknúť sa príbehov ukrytých v historických mestách či nechať sa uniesť fantáziou Gemera.
„Je to len zlomok z toho, čo si v BBSK zaslúži pozornosť. S kamerou sme nahliadli do sklární v Katarínskej Hute, do vinohradov, za múry hradu Šášov, ale aj gotického kostola v Rákoši. Ukazujeme tiež to, s čím sme stáročia spojení, a to s baníctvom, ktoré môžeme spoznávať vďaka mnohým expozíciám. Zachytili sme krásu tmavej oblohy, ktorú môžeme v našom kraji pozorovať, a za hviezdnymi dobrodružstvami sme zašli do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom či do Litterry v Revúcej,“ dodala Ľubica Gombalová z realizačného tímu.