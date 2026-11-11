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Nové volebné obdobie v Bánovciach nad Bebravou začalo s menším MsZ
Záujmy obyvateľov Bánoviec nad Bebravou pre volebné obdobie 2026 - 2030 zastupuje 14 mestských poslancov.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 11. novembra (TASR) - Záujmy obyvateľov Bánoviec nad Bebravou pre volebné obdobie 2026 - 2030 zastupuje 14 mestských poslancov, znovuzvoleným primátorom je Róbert Gašparík (Hlas-SD, Smer-SD, KDH). Gašparík zložil svoj sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v stredu, spolu s ním i mestskí poslanci.
„Všetci si plne uvedomujeme, že v súčasnosti zažívame neľahké časy, ktoré sú poznačené enormným zvyšovaním cien energií, ako aj celkových nákladov na život. Stojí pred nami neľahká úloha popasovať sa s týmito skutočnosťami pri prijímaní rôznych opatrení s cieľom zabezpečiť fungovanie mesta,“ uviedol vo svojom príhovore Gašparík, ktorý začal druhé volebné obdobie vo funkcii primátora.
Doplnil, že vedenie mesta a MsZ sa budú musieť zhodnúť na pláne rozvoja mesta či budúcoročnom rozpočte, riešiť najvypuklejšie problémy mesta, ale aj naďalej sa pokúšať získať externé zdroje na investičné projekty. „Toto všetko musí ísť ruka v ruke popri činnostiach, ktoré od nás očakávajú naši občania, ako napríklad výstavba ďalších nájomných bytov, domova sociálnych služieb, oprava ulíc, ciest a chodníkov, budovanie ďalších cyklotrás, podpora kultúry a športu, udržiavanie čistoty a poriadku,“ spomenul.
K výraznejšej obmene bánovského MsZ pre nasledujúce štyri roky oproti poslednému volebnému obdobiu nedošlo. Obyvatelia do mestského parlamentu zvolili 11 aktuálnych poslancov, traja sú noví. Väčšinu majú nezávislí kandidáti, je ich deväť. Zvyšných päť mestských poslancov je nominantmi koalície strán Hlas-SD a Smer-SD. Primátor v tejto súvislosti podotkol, že mnohé plány poslancov v rámci kampane sa prekrývajú, v niektorých prípadoch sú dokonca totožné. Podľa svojich slov verí, že sa vedeniu a MsZ podarí pri spoločnej práci nájsť široký konsenzus a budú sa vedieť na mnohých veciach zhodnúť, hlavne v prospech mesta.
Nasledujúce štyri roky bude mať mestský parlament menej členov, ich počet sa z 19 znížil na 14. Samospráva tak reagovala na zníženie počtu obyvateľov. Upravovala i volebné obvody, reflektovala tak na zachovanie ústavného princípu rovnosti práva hlasu.
Mestskí poslanci na ustanovujúcom rokovaní zároveň schválili zriadenie komisií pri MsZ, ako i výborov mestských častí, delegovali členov do školských rád v meste a poverili spomedzi seba poslancov, ktorí budú vykonávať obrady.
„Všetci si plne uvedomujeme, že v súčasnosti zažívame neľahké časy, ktoré sú poznačené enormným zvyšovaním cien energií, ako aj celkových nákladov na život. Stojí pred nami neľahká úloha popasovať sa s týmito skutočnosťami pri prijímaní rôznych opatrení s cieľom zabezpečiť fungovanie mesta,“ uviedol vo svojom príhovore Gašparík, ktorý začal druhé volebné obdobie vo funkcii primátora.
Doplnil, že vedenie mesta a MsZ sa budú musieť zhodnúť na pláne rozvoja mesta či budúcoročnom rozpočte, riešiť najvypuklejšie problémy mesta, ale aj naďalej sa pokúšať získať externé zdroje na investičné projekty. „Toto všetko musí ísť ruka v ruke popri činnostiach, ktoré od nás očakávajú naši občania, ako napríklad výstavba ďalších nájomných bytov, domova sociálnych služieb, oprava ulíc, ciest a chodníkov, budovanie ďalších cyklotrás, podpora kultúry a športu, udržiavanie čistoty a poriadku,“ spomenul.
K výraznejšej obmene bánovského MsZ pre nasledujúce štyri roky oproti poslednému volebnému obdobiu nedošlo. Obyvatelia do mestského parlamentu zvolili 11 aktuálnych poslancov, traja sú noví. Väčšinu majú nezávislí kandidáti, je ich deväť. Zvyšných päť mestských poslancov je nominantmi koalície strán Hlas-SD a Smer-SD. Primátor v tejto súvislosti podotkol, že mnohé plány poslancov v rámci kampane sa prekrývajú, v niektorých prípadoch sú dokonca totožné. Podľa svojich slov verí, že sa vedeniu a MsZ podarí pri spoločnej práci nájsť široký konsenzus a budú sa vedieť na mnohých veciach zhodnúť, hlavne v prospech mesta.
Nasledujúce štyri roky bude mať mestský parlament menej členov, ich počet sa z 19 znížil na 14. Samospráva tak reagovala na zníženie počtu obyvateľov. Upravovala i volebné obvody, reflektovala tak na zachovanie ústavného princípu rovnosti práva hlasu.
Mestskí poslanci na ustanovujúcom rokovaní zároveň schválili zriadenie komisií pri MsZ, ako i výborov mestských častí, delegovali členov do školských rád v meste a poverili spomedzi seba poslancov, ktorí budú vykonávať obrady.