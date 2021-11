Nové výskumné centrum v Košiciach združuje odborníkov na mikrobióm

Košice 26. novembra (TASR) – V Košiciach vzniklo vývojové a výskumné centrum mikrobiómu ARCOBIOME, pri ktorom spojili sily verejná a súkromná sféra. Vedecký startup Perbiotix a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) chcú svojou aktivitou pretaviť výsledky laboratórneho výskumu do reálnej pomoci pacientom. TASR o tom za projekt informovala Lenka Kollerová.



Centrum bude prenášať výsledky výskumu a vývoja do reálnych prípravkov a funkčných potravín s cieľom pozitívne ovplyvňovať ľudský mikrobióm. Ten tvorí spoločenstvo mikroorganizmov, ktorými je osídlené ľudské telo, vrátane baktérií, kvasiniek či vírusov a ich génov. Výskum bude financovaný z európskych grantov a súkromných zdrojov.



"Model spojenia súkromného a verejného sektora na vývoj produktov je bežný v západnej Európe, avšak veľmi ojedinelý na Slovensku. Preto sme veľmi radi, že práve UPJŠ v Košiciach sa rozhodla byť priekopníkom a umožnila takúto spoluprácu," uviedol vedecký riaditeľ Perbiotix Alojz Bomba.



Košice sú centrom výskumu mikrobiómu už viac ako 20 rokov, konala sa tam aj prvá a najväčšia medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a črevnom mikrobióme. Do výskumu sú zapojené LF UPJŠ, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) a od októbra tohto roka aj medicínske výskumné centrum MediPark pri LF UPJŠ.



"Implementácia výsledkov výskumu do reálneho života je ťažká a dlhá cesta, preto vznikla táto spolupráca, aby sa výsledky výskumu v podobe konkrétneho produktu dostali k ľuďom," konštatoval riaditeľ výskumného centra MediPark Ján Fedačko.



Prvým spoločným výskumným cieľom je vytvoriť prípravok, ktorý pomôže riešiť problém nemocničných infekcií. Tie sa stávajú stále akútnejším problémom najmä pre vysokú úmrtnosť hospitalizovaných pacientov. Riešenie vidia vedci v preventívnom opatrení u ohrozených pacientov tak, aby k infekcii vôbec nedošlo alebo sa výrazne zmiernil jej priebeh. Prospešné mikroorganizmy majú potenciál vytvoriť štít a tak ochrániť pacienta pred infekciou nebezpečnými baktériami.



Zámerom je vyvíjať prípravky na cielenú moduláciu mikrobiómu aj pri iných závažných chronických ochoreniach. Prvé prípravky budú cieliť na mikrobióm ľudí s depresiami a úzkosťami. Prostredníctvom konzorcií probiotických mikroorganizmov budú tiež pomáhať ľuďom s vysokým cholesterolom či histamínovou intoleranciou, pre ktorých aktuálne žiadne účinné probiotické prípravky neexistujú. Cieľom je vytvoriť funkčné a klinicky overené prípravky, ktoré budú fungovať ako prevencia a doplnková liečba pri rôznych ochoreniach, informovala Kollerová.



Autori projektu sa rozhodli zorganizovať ďalší ročník medzinárodnej konferencie o probiotikách, prebiotikách a črevnom mikrobióme prvýkrát v Bratislave. Konať sa bude budúci rok v júni.