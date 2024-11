Nové zábradlie na Sivej brade má usmerniť pohyb návštevníkov

Spišské Podhradie 15. novembra (TASR) - V lokalite Sivá brada neďaleko Spišského hradu dokončili nové zábradlie. Osadili ho na 300-metrovom chodníku v smere od parkoviska k známemu gejzíru a do kopca až ku kaplnke. Účelom tohto kroku je podľa riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj Tomáša Dražila usmerniť pohyb návštevníkov tak, aby sa zamedzilo poškodzovaniu citlivých biotopov slanomilnej a teplomilnej vegetácie a erózii pôdy v štvrtom stupni ochrany prírody.



Doposiaľ voľný pohyb návštevníkov ochranári tolerovali, pretože ich tam nechodilo až tak veľa. "Sivá brada je významný aj turistický cieľ, má tu v budúcnosti vzniknúť aj nejaké zázemie pre návštevníkov, takže očakávame, že sa návštevnosť lokality zvýši a na to musíme byť pripravení," zdôvodnil Dražil. Odhadol, že počas najsilnejšej sezóny sa tam počet návštevníkov pohybuje v stovkách denne a krasové stepi majú svoju únosnosť.



Ochranári už zaregistrovali aj prvé poškodenia biotopov, ktoré sú jedny z najvzácnejších u nás. "Na Slovensku je indikovaných 6,8 hektára tých halofytných spoločenstiev a na Sivej brade je tretina z toho, je to vlajková loď karpatských travertínových slanísk," objasnil riaditeľ. Dodal, že na budúci rok chcú na tomto mieste osadiť aj informačné tabule a lokalita sa stane oficiálnou súčasťou náučného chodníka okolo spišskopodhradských travertínov.



"Boli sme nútení chodník trochu upraviť, aby sa zabránilo dlhodobému ničeniu biotopov. O pridelenie prostriedkov sme požiadali envirofond a vďaka tomu sa nám podarilo spraviť nový chodník, ktorý poslúži verejnosti a zabezpečí aj ochranu celej národnej prírodnej rezervácie Sivá brada," objasnila Svetlana Pitáková zo Štátnej ochrany prírody s tým, že náklady na výstavbu nového zábradlia z dubového dreva dosiahli 20.000 eur.



Novinku v lokalite ocenil aj primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta. Verí, že vďaka zábradliu sa podarí usmerniť pohyb návštevníkov. "Sivá brada je výnimočná, chodí tam množstvo turistov a ich počet stále narastá aj v súvislosti s tým, že je prepojená so Spišským Jeruzalemom," upozornil. Mesto má v pláne odstrániť odtiaľ aj nelegálnu asfaltovú parkovaciu plochu a vybudovať tam zázemie, ktoré lepšie zapadne do tohto prostredia.



Viac ako dve desiatky rokov ochranári kosením odstraňujú trstinu, ktorou vzácne miesto každoročne zarastá. V spolupráci s miestnym hospodárom zaviedli pasenie hovädzieho dobytka na teplomilných, vlhkomilných a slanomilných častiach lokality, čo zase podporuje zachovanie jej biodiverzity. Ide o unikátnu lokalitu neďaleko Spišského Podhradia s faunou a flórou podobnou tej morskej, ktorá je národnou prírodou rezerváciou a súčasťou chráneného územia Natura 2000. V súčasnosti je jedinou živou travertínovou kopou na Slovensku, kde prúdi voda a tvorí sa travertín. Je domovom pre špecifické rastliny a živočíchy viažuce sa na slanomilné spoločenstvá.