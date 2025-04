Nové Zámky bojujú s premnoženými holubmi ich odchytom do klietok

Nové Zámky 13. apríla (TASR) - Mesto Nové Zámky bojuje s premnoženými holubmi ich odchytom do špeciálnych klietok. Na strechách obytných a mestských budov samospráva umiestnila sedem klietok, do ktorých odchytáva holuby od marca. Už počas prvých týždňov zaznamenala značný počet odchytených vtákov, najmä na Ulici M. R. Štefánika. Odchyt potrvá do júna, informovala radnica.



S rozmiestením klietok museli súhlasiť obyvatelia aj správcovia príslušných objektov, na ktorých sú klietky umiestnené. Odborná firma odchytené holuby z klietok pravidelne vyberá a odváža ich do voľnej prírody v iných regiónoch, kde by sa mohli osadiť. Podobným spôsobom postupovalo mesto už počas minulých rokov. Každoročne sa podarilo do klietok chytiť niekoľko stoviek holubov.