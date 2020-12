Nové Zámky chcú na budúci rok začať so zberom kuchynského odpadu

Nové Zámky 8. decembra (TASR) – Mesto Nové Zámky chce zvýšiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Ten v súčasnosti končí najčastejšie na skládke. Radnica preto vypracovala projekt, vďaka ktorému by odpad z kuchýň nezaťažoval životné prostredie, ale po zhodnotení prinášal úžitok, napríklad v podobe kompostu.



Magistrát už vypracoval projekt, na ktorý chce získať z Environmentálneho fondu vyše 48.000 eur, zvyšných 2500 eur bude tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu. Radnica chce z dotácie nakúpiť 16.800 kusov špeciálnych desaťlitrových nádob, v ktorých budú domácnosti skladovať kuchynský odpad. Ten neskôr vyvezú na zberný dvor.



Mestský úrad si od takéhoto zberu sľubuje pokles odpadu, ktorý v súčasnosti vyváža na skládku. „Mesto Nové Zámky vykonalo pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Od začiatku augusta do konca septembra 2020 bolo do projektu zapojených 23 bytových domov a približne 30 rodinných domov. Výsledky analýzy za dva mesiace ukázali, že sa vyzbierali dokopy z rodinných i bytových domov takmer tri tony biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Z ekologického hľadiska by takýto zber odpadov v celom meste znamenal významný vplyv na redukciu zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke odpadov,“ uviedol magistrát.



Prvú etapu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na zbernom dvore chce radnica spustiť v roku 2021. „Na komfortné zbieranie a uskladnenie tohto druhu odpadu by mesto chcelo zabezpečiť špecializované nádoby pre všetky domácnosti v meste. Predstavuje to 16.800 kusov desaťlitrových nádob, ktoré spĺňajú hygienické štandardy a dajú sa do nich vyhodiť zvyšky jedál či neskonzumovaných potravín. Vytvárali by plnohodnotnú možnosť na uskladnenie kuchynského odpadu, ktorý by následne obyvatelia mali možnosť odovzdať na zbernom dvore,“ ozrejmilo obsah projektu mesto.