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Nové Zámky chcú vybudovať novú cyklistickú lávku ponad rieku Nitra
Dĺžka výstavby cyklistickej lávky je stanovená na 18 mesiacov. Predpokladaná hodnota projektu je 1.589.697 eur, podstatnú časť nákladov chce mesto hradiť z fondov Európskej únie.
Autor TASR
Nové Zámky 18. novembra (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu novej cyklistickej lávky ponad rieku Nitra. Radnica už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, celková dĺžka stavby je takmer 233 metrov, z ktorých 73,70 metra tvorí lávka. Vozovka bude z betónovej zámkovej dlažby. Súčasťou stavby je okrem samotnej lávky aj prístupová komunikácia na pravom brehu rieky, nájazdové rampy na korunách hrádzí, verejné osvetlenie, elektrická prípojka a vegetačné úpravy.
Dĺžka výstavby cyklistickej lávky je stanovená na 18 mesiacov. Predpokladaná hodnota projektu je 1.589.697 eur, podstatnú časť nákladov chce mesto hradiť z fondov Európskej únie.
Ako sa v nej uvádza, celková dĺžka stavby je takmer 233 metrov, z ktorých 73,70 metra tvorí lávka. Vozovka bude z betónovej zámkovej dlažby. Súčasťou stavby je okrem samotnej lávky aj prístupová komunikácia na pravom brehu rieky, nájazdové rampy na korunách hrádzí, verejné osvetlenie, elektrická prípojka a vegetačné úpravy.
Dĺžka výstavby cyklistickej lávky je stanovená na 18 mesiacov. Predpokladaná hodnota projektu je 1.589.697 eur, podstatnú časť nákladov chce mesto hradiť z fondov Európskej únie.