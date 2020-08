Nové Zámky chcú zmodernizovať autobusovú stanicu

Nové Zámky 23. augusta (TASR) – Autobusová stanica v Nových Zámkoch by mala v budúcnosti prejsť rozsiahlou modernizáciou. Radnica z nej chce vytvoriť prestupový uzol verejnej osobnej dopravy, v ktorom by sa stretávala mestská, diaľková a medzinárodná autobusová doprava spolu so železničnou a cyklistickou dopravou.



Súčasťou projektu v hodnote viac ako tri milióny eur je aj vybudovanie príslušnej infraštruktúry a záchytných parkovísk. „Vybudovanie prestupného uzla bude príspevkom na zlepšenie infraštruktúry verejnej dopravy a vytvorí podmienky pre budúci integrovaný dopravný systém,“ uvádza sa v projektovom zámere, ktorý už na augustovom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo.



Projekt, ktorý chce mesto financovať zo zdrojov Európskej únie, má dve hlavné aktivity. Prvá je zameraná na samotnú výstavbu prestupného uzla v podobe modernej zastrešenej autobusovej stanice s 18 nástupišťami. K nim sa viaže aj výstavba dvoch záchytných parkovísk s počtom 23 a 76 parkovacích miest.



Druhá aktivita je zameraná na zabezpečenie informačného systému novozámockej autobusovej stanice. „Cieľom je zlepšiť informovanosť cestujúcich, zmodernizovať informačný a oznamovací systém a vytvoriť prepojenie v informovanosti cestujúcich v rámci autobusovej a železničnej dopravy ako východisko k zavádzaniu integrovaného dopravného systému v budúcnosti,“ informovala radnica.



Mesto si od realizácie projektu sľubuje zvýšenie počtu osôb vo verejnej doprave a zníženie individuálnej automobilovej dopravy. „To bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a na celkovú zlepšenú kvalitu života obyvateľov celého územia,“ konštatuje sa v projektovom zámere.