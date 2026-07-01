Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Regióny

Dopravu na kúpalisko v Nových Zámkoch zabezpečuje bezplatný autobus

.
Na archívnej snímke kúpalisko v Nových Zamkoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Osem spojov denne odvezie cestujúcich zo železničnej stanice až ku kúpalisku a späť. Celá trasa meria šesť kilometrov a cesta trvá približne 20 minút.

Autor TASR
Nové Zámky 1. júla (TASR) - Dopravu obyvateľov i návštevníkov Nových Zámkov na Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch bude až do konca augusta zabezpečovať Štrandbus. Bezplatná autobusová linka bude premávať každý deň, keď bude kúpalisko v prevádzke, informoval primátor Otokar Klein.

Osem spojov denne odvezie cestujúcich zo železničnej stanice až ku kúpalisku a späť. Celá trasa meria šesť kilometrov a cesta trvá približne 20 minút.

Prevádzku Štrandbusu zabezpečuje spoločnosť Arriva Nové Zámky mestským autobusom typu SOR 10,5 s kapacitou 30 miest na sedenie a 82 na státie. Nástupná rampa umožňuje cestovanie aj s kočíkmi alebo cestujúcim na invalidnom vozíku. Autobus je nízkopodlažný, vybavený digitálnymi informačnými tabuľami a bezplatným pripojením na internet cez wifi, potvrdil Ján Morvai, regionálny manažér spoločnosti Arriva pre Nitru a Nové Zámky.
.

Neprehliadnite

SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

NOVÝ TEPLOTNÝ REKORD: V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu