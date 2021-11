V múzeu v N. Zámkoch sa návštevníci môžu tešiť na postavy zo šúpolia

Nové Zámky 13. novembra (TASR) – V Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch sa začala posledná tohtoročná výstava. Etnografická výstava Začarované do dreva a šúpolia je súhrou týchto dvoch prírodných materiálov. Návštevníci si ju môžu pozrieť do konca januára tohto roka. Informovala o tom kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga.



Základ výstavy tvoria postavy žien zo šúpolia, prostredníctvom ktorých vzniká autentický a komplexný obraz niekdajšieho života v dedinskom prostredí. Scény a výjavy zo života dedinčanov predstavujú život na dedine v minulosti. Spája sa s ním spracovanie konope, práce na poliach, výchova detí, zvyky, obyčaje, svadba a mnoho ďalších udalostí. „Postavičky vytvorené so zmyslom pre detail nepriblížia len samotné pracovné úkony a náradia, ale odrážajú aj duševný stav, pocity, nálady zobrazených postáv,“ skonštatovala Varga.



Autentickú vidiecku atmosféru dedinského sveta, ktorá vo svojej klasickej podobe dožívala v prvej polovici 20. storočia, sa na výstave snažia dotvoriť aj originálne ľudové pracovné nástroje, ktoré takisto pochádzajú zo zbierok Múzea Jána Thaina.