Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Regióny

Nové Zámky hľadajú tvorivých ľudí, ktorí sa zapoja do Vianočného trhu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Mesto ponúka účasť na trhoch výrobcom originálnych darčekov.

Autor TASR
Nové Zámky 26. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky pozýva remeselníkov, umelcov a tvorivých ľudí na pripravovaný Vianočný zázračný trh. Ako informovalo, konať sa bude 30. novembra v historickej Cisársko-kráľovskej jazdiarni.

Mesto ponúka účasť na trhoch výrobcom originálnych darčekov. „Tvorcovia dekorácií, šperkov, maškŕt a iných jedinečných výrobkov sa môžu prihlásiť stať sa súčasťou kúzelného vianočného trhu,“ uviedla radnica.

Záujemcovia o predaj na Vianočnom zázračnom trhu sa môžu prihlásiť do 20. novembra. „Uvítame tvorivých a nápaditých ľudí, ktorí milujú vianočnú atmosféru, ručnú prácu a tradície,“ doplnil mestský rad.
.

Neprehliadnite

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach