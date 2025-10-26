< sekcia Regióny
Nové Zámky hľadajú tvorivých ľudí, ktorí sa zapoja do Vianočného trhu
Mesto ponúka účasť na trhoch výrobcom originálnych darčekov.
Autor TASR
Nové Zámky 26. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky pozýva remeselníkov, umelcov a tvorivých ľudí na pripravovaný Vianočný zázračný trh. Ako informovalo, konať sa bude 30. novembra v historickej Cisársko-kráľovskej jazdiarni.
Mesto ponúka účasť na trhoch výrobcom originálnych darčekov. „Tvorcovia dekorácií, šperkov, maškŕt a iných jedinečných výrobkov sa môžu prihlásiť stať sa súčasťou kúzelného vianočného trhu,“ uviedla radnica.
Záujemcovia o predaj na Vianočnom zázračnom trhu sa môžu prihlásiť do 20. novembra. „Uvítame tvorivých a nápaditých ľudí, ktorí milujú vianočnú atmosféru, ručnú prácu a tradície,“ doplnil mestský rad.
