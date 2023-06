Rozprávkový týždeň s knihami zažijú deti v knižnici v Nových Zámkoch

Nové Zámky 5. júna (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v júni deťom z materských škôl rozprávkové dopoludnia a stretnutia s knihami. Konať sa budú v týždni od 12. do 16. júna.



Ako pripomenuli organizátori, hlavným cieľom podujatí je podpora čitateľských návykov detí. "Knižnicu navštívia deti z viacerých novozámockých materských škôl. Sú pre ne pripravené rozprávkové dopoludnia s knihovníčkou Silviou. Ponoria sa s ňou do príbehu o rohatej koze od Márie Rázusovej-Martákovej," doplnila pracovníčka knižnice Natália Nagyová.



Škôlkari sa v knižnici môžu zapojiť aj do podujatia Ukáž čo vieš - Ki? Mit? Tud?. "Ide o prehliadku, na ktorej vystúpia deti z materských škôl a predvedú pred ostatnými svoje spevácke, tanečné, divadelné či hudobné vystúpenie," dodala Nagyová.