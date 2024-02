Knižnica v Nových Zámkoch pripravila pre deti tvorivé dielne

Nové Zámky 16. februára (TASR) - Spoznávanie povestí, zážitkové čítanie i stretnutie s vílou Knihomilou pripravuje pre školákov Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Podujatia pre deti zo základných škôl sa budú konať 20. a 21. februára.



Pre žiakov zo Základnej školy (ZŠ) Devínska pripravila knižnica na 20. februára podujatie Bosorkin svet povier a čarov. "Vypočujú si povesť Čaka z knihy Slovenské povesti o strašidlách od Beatrice Čulmanovej, budú hľadať rozdiely medzi povesťou a rozprávkou a chýbať nebudú ani hádanky, slovné prešmyčky a tajnička," uviedli organizátori.



Deti zo špeciálnej triedy Katolíckej spojenej školy sa zasa 21. februára zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Grip, had, ktorý chcel mať nohy. "Prostredníctvom zážitkového čítania si vyskúšajú, aké by to bolo vymeniť si nohy s inými tvormi. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia svojho Gripa z papiera," informovala knižnica.



V rovnaký deň popoludní sa bude konať komunitné podujatie Rozprávková streda, na ktorom sa deti a ich rodičia stretnú s vílou Knihomilou. "Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka. Súčasťou podujatia sú aj zábavné tvorivé dielne," doplnili organizátori.