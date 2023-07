Knižnica v Nových Zámkoch zaregistrovala v školskom roku stovky žiakov

Nové Zámky 13. júla (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch zaregistrovala v tomto školskom roku viac ako 1800 žiakov do 15 rokov a viac ako 43.000 výpožičiek. Pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl zorganizovala 250 workshopov, besied a podujatí z literatúry, dejepisu, zemepisu, náuky o spoločnosti, environmentálnej a mediálnej výchovy. Pre žiakov základných a študentov stredných škôl pripravila viacero besied s uznávanými tvorcami literatúry, informovala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Unikátom knižnice je podľa slov riaditeľky celoročná a systematická práca so žiackymi kolektívmi prvého až štvrtého ročníka základných škôl. "Počas tohto školského roka knižnicu pravidelne navštevovalo viac ako 70 tried z Nových Zámkov, pre ktoré pripravili knihovníčky viaceré podujatia z literatúry, zemepisu, dejepisu a náuky o spoločnosti. Obsahom týchto podujatí boli dramatizácie rozprávok, zážitkové čítanie, tvorba príbehov a kreatívne dielne," zhodnotila.



Knižnica tento školský rok zorganizovala aj viacero besied, prednášok a workshopov na tému zdravého životného štýlu a duševného zdravia. Novinkou boli tento školský rok interaktívne prednášky a aktivity z mediálnej výchovy pre študentov stredných škôl. Zamerané boli na bezpečné používanie internetu, nástrahy sociálnych sietí, na odhaľovanie hoaxov a dezinformácií v médiách.



Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Po Bernolákovi, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov, bola pomenovaná v roku 2000. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138.000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho viac ako 2000 detí. Ročne vypožičia vyše 220.000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu ročne pribudne okolo 2500 nových titulov.