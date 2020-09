V Nových Zámkoch začal festival klasickej hudby

Nové Zámky 28. septembra (TASR) – Koncertom Slovenského filharmonického zboru so zbormajstrom Jozefom Chabroňom sa v rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého kríža v Nových Zámkoch začal v nedeľu festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Nitriensi. Tretí ročník festivalu potrvá do 4. októbra a uskutoční sa na ôsmich miestach vo vybraných historických pamiatkach Nitrianskeho kraja.



„Cieľom festivalu je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok,“ skonštatoval člen prípravného festivalového výboru Radovan Baláž. Festival organizuje Hudobné centrum v Bratislave v spolupráci s vybranými mestami, obcami, partnermi z regiónu.



Druhý koncert v Poľovníckom kaštieli v Palárikove v pondelok prinesie návštevníkom hudobnú výpravu naprieč Európou v podobe koncertu s názvom Hudobný glóbus v interpretácii súboru zameraného na interpretáciu starej hudby Solamente naturali pod umeleckým vedením huslistu Miloša Valenta. Koncert v Park Hoteli Tartuf v Beladiciach v utorok bude patriť českej harfistke Jane Bouškovej, ktorá sa publiku predstaví so sólovým programom s hudbou J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Suka a B. Smetanu.



V Bazilike sv. Emeráma v Nitre sa predstaví vokálny súbor VocaMe v stredu. Na tomto koncerte zaznejú diela byzantského a západoeurópskeho stredoveku. Kostoľany pod Tribečom budú vo štvrtok hostiť poľských interpretov, ktorí sa v Kostole sv. Juraja predstavia s repertoárom starej hudby. V kaštieli Château Belá sa predstaví hráčka na zobcovú flautu Michaela Koudelková, hráč na barokové violončelo Libor Mašek a čembalistka Monika Knoblochová.



Jedna z osobností českej alternatívnej scény Iva Bittová sa predstaví so sláčikovým kvartetom Mucha Quartet v Starej prachárni v Komárne v sobotu s piesňovou tvorbou klasických skladateľov B. Bartóka, L. Janáčka, A. Moyzesa a E. Suchoňa. V Synagóge v Leviciach sa v nedeľu uskutoční záverečný koncert festivalu Pro Musica Nostra Nitriensi, na ktorom vystúpi komorný súbor Barocco Sempre Giovane, recitácie sa zhostia českí herci Jiří Lábus, Vilém Udatný a Vilma Cibulková.