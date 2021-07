Nové Zámky 29. júla (TASR) – Mesto Nové Zámky pripravuje obnovu fontány na Hlavnom námestí. Existujúcu fontánu by mala nahradiť nová, ktorá bude mať štyri vodné delá a 35 efektových dýz. Tie by mali vystrekovať vodu až do výšky troch metrov. „V stredu (28. 7.) hĺbili zamestnanci mesta na Hlavnom námestí sondy. Práce súviseli s pripravovanou rekonštrukciou fontány a jej okolia. Bolo treba zistiť, aký druh podložia je pod betónovou zámkovou dlažbou,“ informovala radnica.



Okrem výmeny fontány na Hlavnom námestí plánuje mesto pred budovou radnice vybudovať aj vodozádržnú plochu. Na realizáciu vodozádržných opatrení chce získať dotáciu z Ministerstva životného prostredia SR viac ako 138.000 eur. Predpokladaný rozpočet projektu je takmer 146.000 eur. Päťpercentné spolufinancovanie mesta Nové Zámky je necelých 7300 eur.



V rámci projektu chce mesto Nové Zámky nahradiť nepriepustné povrchy za priepustné materiály s vodozádržnou funkciou, vybudovať vyvýšený kvetinový záhon s vodozádržnou funkciou podporujúcou výpar zrážkovej vody, zriadiť umelú vodnú plochu s funkciou zadržiavania dažďovej vody a jej následného postupného výparu.



Plochy s novým povrchom by mohli zadržať až 25 litrov vody na jeden štvorcový meter. Voda by sa mala pomaly uvoľňovať a odparovať smerom k povrchu, čím prispeje k zníženiu prehrievania danej plochy. Na krátky čas je plocha tiež schopná prijať ďalších 15 litrov zrážkovej vody na meter štvorcový. V prípade opakovaných prívalových dažďov môže prebytočnú vodu odviesť do podložia.