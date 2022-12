V Nových Zámkoch začne zber vianočných stromčekov krátko po Novom roku

Nové Zámky 25. decembra (TASR) - Mesto Nové Zámky začína krátko po Novom roku so zberom vianočných stromčekov. Zber spred kolektívnej bytovej zástavby sa začne 9. januára a potrvá do 13. januára. Druhý termín je naplánovaný v termíne od 23. do 27. januára, informovala radnica. Zber vianočných stromčekov spred individuálnej bytovej výstavby bude zabezpečený od 16. do 20. januára.



Vedenie mesta žiada obyvateľov, aby z vyhodených vianočných stromčekov dôkladne odstránili všetku výzdobu či háčiky. Ak je to na sídliskách možné, vyhodené stromčeky treba uložiť vedľa kontajnerov na jedno miesto tak, aby neprekážali premávke a chodcom, vyzvala radnica občanov.