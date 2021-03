Mesto Nové Zámky zavádza nový parkovací systém

Nové Zámky 2. marca (TASR) – Novozámocká radnica zavádza od marca novinky v spoplatňovaní parkovania v centre mesta. Ponúka nový spôsob platenia i úľavy pre majiteľov elektromobilov.



Nový parkovací systém spúšťa Mestská príspevková organizácia Novovital. Jeho súčasťou je aj rozšírenie možností platby za parkovanie. Od marca sa už nebude platiť iba v automatoch, ale aj prostredníctvom aplikácie či cez SMS správu.



Do 15. marca bude elektronický spôsob platieb len v skúšobnej prevádzke. „Informácie o zaplatenom parkovaní bude Novovital zdieľať s mestskou políciou a spoločne kontrolovať. Do polovice marca budú priestupcov len upozorňovať. Sadzby za parkovanie v centre sa budú z doterajšieho 45-minútového intervalu upravovať na hodinový. Od poplatku majú byť úplne oslobodené autá s výlučne elektrickým pohonom,“ oznámila radnica.



cNapriek tomu tržby mestskej príspevkovej spoločnosti Novovital za parkovanie klesli v poslednom období približne na štvrtinu. „Môže za to nielen menší počet áut v centre, ale aj nižšia disciplína ich vodičov,“ uviedol mestský úrad.