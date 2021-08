Mobilný tím novozámockej nemocnice začal očkovať v obciach

Nové Zámky 26. augusta (TASR) – Členovia mobilného očkovacieho tímu novozámockej nemocnice už začali podávať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v okolitých obciach. Prvú dávku očkovacej látky dostali obyvatelia Bánova, Jatova, Rastislavíc, Semerova, Dubníka a Veľkého Kýru.



Ako informovala nemocnica, zaočkovaní boli všetci záujemcovia, ktorí sa prihlásili na obecných úradoch. „Spolu s dospelými sa prišli zaočkovať aj deti a imobilní pacienti,“ uviedla novozámocká nemocnica.



Členovia mobilného očkovacieho tímu budú vo výjazdoch pokračovať aj v nasledujúcom období. „Navštívia všetky obce v regióne, kde bude dostatočný záujem o vakcíny. Záujemcovia sa stále môžu dať zaočkovať aj priamo v nemocnici v Nových Zámkoch, a to každý pracovný deň 8.00 do 12.00 h, pričom neregistrovaných očkujeme od 10.00 do 12.00 h,“ pripomenula nemocnica.