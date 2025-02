Nové Zámky: Na Šurianskej ulici by malo pribudnúť 15 nájomných bytov

Nové Zámky 14. februára (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu nájomného bytového domu na Šurianskej ulici. Vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa stavebných prác. Lehota na predkladanie ponúk je 6. marca. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladaná hodnota zákazky je 1.405.414 eur bez DPH. Mesto má záujem uchádzať sa o získanie dotácie na obstaranie nájomných bytov z Ministerstva dopravy SR a z úveru získaného zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



Novostavba nájomného bytového domu by mala byť trojpodlažná budova so zabudovaným podkrovím bez suterénu. Nachádzať by sa v nej malo 15 bytových jednotiek. Tri byty by mali byť jednoizbové a 12 dvojizbových.