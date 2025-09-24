Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Regióny

Na ZŠ Devínska v Nových Zámkoch bude fungovať trieda pre nadané deti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zámer na vytvorenie triedy predložil riaditeľ školy.

Autor TASR
Nové Zámky 24. septembra (TASR) - Na Základnej škole (ZŠ) Devínska v Nových Zámkoch bude v aktuálnom školskom roku fungovať trieda pre intelektovo nadané deti. Jej zriadenie odsúhlasili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.

Zámer na vytvorenie triedy predložil riaditeľ školy. „Navrhuje v ňom zriadiť triedu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov v prvom ročníku v školskom roku 2025/2026. Predpokladaný počet žiakov v triede je 14,“ informoval mestský úrad.

Ako doplnil, žiaci sú do triedy zaraďovaní na základe diagnostiky vykonanej zariadením prevencie a poradenstva. „Vzdelávaní sú podľa učebného plánu pre žiakov s intelektovým nadaním, ktorý schválilo ministerstvo školstva,“ dodala radnica.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby