Nemocnica v Nových Zámkoch otestovala vyše 1070 zamestnancov

Nové Zámky 25. apríla (TASR) – Chod fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch nie je ohrozený, všetky kliniky už naplno fungujú. Potvrdil to riaditeľ nemocnice Daniel Žingor. Po tom, ako po štyroch zamestnancoch kliniky vnútorného lekárstva pozitívne testovali na nový koronavírus aj ďalších pracovníkov nemocničnej kuchyne, skončilo v karanténe 14 ľudí.



„Je spustené testovanie, likvidujeme mikroohniská. Momentálne nemáme v nemocnici ani jedného pacienta pozitívneho na COVID-19, dokonca ani podozrivého na toto ochorenie,“ povedal Peter Hoppan, člen krízového štábu novozámockej nemocnice.



Celý personál nemocnice je postupne testovaný na nový koronavírus, doteraz bolo pretestovaných vyše 1070 ľudí a zostáva urobiť posledných 200 až 300 testov. Fakultná nemocnica plánuje podľa slov riaditeľa v priebehu budúceho týždňa postupne spustiť operácie pacientov s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19.



Od pondelka budúceho týždňa by sa malo rozšíriť aj mobilné odberové miesto, ktorého kapacita sa zvýši na 250 odberov denne. V rámci reprofilizácie plánuje nemocnica kompletnú prerábku 13. poschodia, ktoré by v prípade prepuknutia pandémie bolo vyčlenené pre pacientov s pozitívnym testovaním. „Túto časť monobloku s celkovou kapacitou 245 pacientov je možné využívať aj na operácie, pretože tam je operačná sála,“ potvrdil Žingor.



Podľa Juraja Benku, regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, je epidemiologická situácia v regióne pod kontrolou. „Máme doteraz 40 zachytených pozitívne testovaných pacientov, z nich traja sú hospitalizovaní s ľahkými príznakmi ochorenia v Nitre. Celkovo 11 pacientov je už vyliečených. Všetky kontakty pozitívne testovaných pacientov sú v karanténe a sme s nimi v kontakte,“ potvrdil hygienik.