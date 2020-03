Novozámocká nemocnica ruší plánované operácie s výnimkou akútnych

Nové Zámky 13. marca (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky dnes zrušila plánované operácie s výnimkou onkologických a tých, ktoré neznesú odklad. „To znamená, že pacienti, ktorých zdravotný stav je vážny či akútny, budú operovaní,“ informoval o tom hovorca nemocnice Ján Baček.



V novozámockej nemocnici s poliklinikou sú obmedzené aj ambulantné vyšetrenia. Uzatvorená zostane jednodňová zdravotná starostlivosť, zrušené sú ambulantné rehabilitačné výkony. Obmedzené budú výkony aj na rádiologickom oddelení. Vstup na magnetickú rezonanciu nebude cez budovu monobloku, ale cez vstup do zimnej záhrady. Pacientov budú usmerňovať pracovníci vlastnej ochrany.



Pacienti, ktorí majú naplánovanú kontrolu u lekára a účel tejto kontroly nie je nevyhnutný a neohrozuje ich zdravotný stav, by vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu mali kontrolu odložiť na neskôr a svojho lekára o tom telefonicky informovať, ako upozornil Baček. Zákaz návštev v nemocnici naďalej platí až do odvolania.