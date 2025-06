V Nových Zámkoch operovali chrbticu biportálnou endoskopiou

Nové Zámky 11. júna (TASR) - Neurochirurgovia z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky ako prví na Slovensku operovali chrbticu novou biportálnou endoskopiou. Zákroky prebehli v priamom prenose pred vybranými odborníkmi z kliník v Bratislave, Nitre a Nových Zámkoch. „Martin Melišek a Ján Vanko operovali pod dohľadom neurochirurga z madridského Instituto Clavel Xaviera A. Santandera, ktorý má za sebou stovky výkonov touto metódou,“ informoval hovorca nemocnice Ján Baček.



Endoskopickým operáciám chrbtice sa špecialisti z Neurochirurgickej kliniky novozámockej nemocnice venujú od roku 2022. Nové Zámky sú jedným z prvých pracovísk na Slovensku, ktoré túto techniku zaviedlo do praxe. „Biportálny prístup je ďalším krokom v modernizácii našich výkonov,“ povedal primár kliniky Martin Melišek.



Biportálna endoskopia je modernou miniinvazívnou metódou, ktorá pacientom skracuje dĺžku rekonvalescencie a zároveň dáva významne širšie možnosti realizácie operačných výkonov na chrbtici v porovnaní s uniportálnou endoskopickou technikou.



Kľúčová inovácia tejto techniky spočíva v precíznej vizuálnej kontrole operovanej štruktúry cez samostatný kanál pre endoskop, kde je možnosť viacerých uhlových projekcií danej štruktúry. Neurochirurg tak získa voľný prístup druhým pracovným kanálom, v ktorom môže pracovať so špeciálnym operačným inštrumentáriom. Tieto technológie doteraz na Slovensku neboli dostupné.



Ošetrenie je realizované pomocou plazmovej ablačnej technológie. Výsledkom je významné zníženie rizika pooperačnej infekcie, rýchlejšie hojenie a celkovo efektívnejší návrat pacienta do bežného života. Biportálna technika prináša riešenie aj pre pacientov s komplikovanejšími nálezmi na chrbtici, ktorých podľa štatistík pribúda.