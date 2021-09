Nitriansky kraj podporí obnovu atletického štadióna v Nových Zámkoch

Nové Zámky 27. septembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporí projekt rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Nových Zámkoch. Spolufinancovanie projektu vo výške 350.000 eur formou združenia finančných prostriedkov schválili krajskí poslanci. Súčasne uložili riaditeľke Úradu NSK zaradiť túto sumu do budúcoročného rozpočtu NSK, informovala hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.



Žiadateľom spolufinancovania bolo mesto Nové Zámky. Podľa primátora Nových Zámkov Otokara Kleina si športový areál v mestskej časti Sihoť vyžaduje rekonštrukciu atletického oválu, skokanských a vrhačských sektorov. Novozámocký atletický klub sa napriek tomu, že pracuje v amatérskych podmienkach a venuje sa prevažne mládeži do 19 rokov, dlhodobo zaraďuje do TOP 10 klubov na Slovensku z vyše 180 aktuálne registrovaných. Jeho zástupcovia doteraz vybojovali 376 titulov majstrov Slovenska, klub vychoval mnohých úspešných reprezentantov SR vo všetkých vekových kategóriách, skonštatoval primátor.



Projekt je koncipovaný tak, aby štadión spĺňal kritériá Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) pre organizovanie medzinárodných atletických podujatí v mládežníckych kategóriách. Sekundárne bude štadión k dispozícii aj na tréningy a testovanie pre iné športy. Bude slúžiť i verejnosti na organizované atletické podujatia a tréningy. "Mesto Nové Zámky navrhuje formu združenia finančných prostriedkov za účelom zhodnotenia a výstavby atletického štadióna v Nových Zámkoch s jeho využívaním pre účely celého Nitrianskeho samosprávneho kraja," uviedol Klein.



Celkové výdavky projektu podľa rozpočtu sú 1.106.891 eur. Schválená výška finančného príspevku zo Slovenského atletického zväzu je 400.000 eur. Spolufinancovanie mesta Nové Zámky je v sume 350.000 eur.