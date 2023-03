V Nových Zámkoch budú opravovať železničný most, spôsobí to obmedzenia

Nové Zámky 14. marca (TASR) - Mesto Nové Zámky upozorňuje obyvateľov na čiastočnú uzáveru cesty pod železničným viaduktom pri cintoríne. Obmedzenia na ceste I/64 (Nitrianska cesta) v úseku od svetelnej križovatky pri obchodnom centre, popod most a ďalej v smere na Nitru spôsobí rekonštrukcia železničného mostného telesa, informovala radnica.



Stavebné práce v smere Nové Zámky – Nitra sa začnú 16. marca o 7.00 h a potrvajú do 6. apríla do 18.00 h. V opačnom smere Nitra – Nové Zámky potrvá oprava od 12. apríla od 7.00 h do 2. mája do 18. h. Doprava na ceste bude v tomto období obmedzená. V jednom smere jazdy budú uzatvorené obidva jazdné pruhy, osobná premávka bude viesť obojsmerne zvyšnými dvomi jazdnými pruhmi. Nákladná doprava bude odklonená cez miestne ulice Viničná a Vinohrady. Organizácia dopravy bude zabezpečená dočasným dopravným značením.