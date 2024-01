Počet návštevníkov knižnice v Nových Zámkoch medziročne vzrástol

Nové Zámky 25. januára (TASR) - Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pripravila minulý rok pre svojich čitateľov a návštevníkov viac ako 540 podujatí. Navštívilo ju vyše 32.000 návštevníkov vrátane čitateľov a používateľov výpožičnej služby, čo je o 7000 viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom, informovala riaditeľka knižnice Helena Bohátová.



Knižnica mala vlani registrovaných vyše 3000 čitateľov, z toho zhruba 1600 boli deti do 15 rokov. Najmladší registrovaný čitateľ knižnice mal deväť mesiacov, najstarší 94 rokov. Pri celkovom počte 220.000 výpožičiek tak na jedného čitateľa pripadalo ročne 75 kníh. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138.000 kníh a periodík. V rámci obnovy knižničného fondu knižnica vlani doplnila viac ako 2100 nových titulov.



Služby knižnice v roku 2023 využívalo viac ako 240 používateľov so špeciálnymi potrebami, ktorým poskytovala knižnica každý mesiac donášku kníh do domu. Vlani využívalo túto službu 27 zdravotne znevýhodnených čitateľov, držiteľov preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby (ZŤP) a klientov domovov sociálnych služieb. Pre nevidiacich, slabozrakých čitateľov a držiteľov preukazu ZŤP zároveň poskytovala knižnica zvukové knihy z knižničného fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vlani vypožičala 190 zvukových kníh.



Medzi najpožičiavanejšie knihy v minulom roku v kategórii beletria patrili detektívky, kriminálne romány, spoločenské romány a romány pre ženy. V kategórii literatúra pre mládež patrili k najpožičiavanejším beletria pre deti, krásna literatúra, fantasy literatúra, dobrodružná literatúra pre deti a dievčenské romány. V kategórii náučná literatúra pre deti to boli príručky k počítačovým hrám, knihy s tematikou praveku, vesmíru, prírody, objavov a vynálezov.



Novozámocká knižnica je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V roku 2000 bola pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov. Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko.