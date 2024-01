Nové Zámky podporujú projekty z participatívneho rozpočtu

Nové Zámky 28. januára (TASR) - Obyvatelia a organizácie v Nových Zámkoch majú už iba niekoľko dní na to, aby sa so svojimi projektmi uchádzali o zdroje z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, posledný termín na prihlásenie je 31. januára.



Samotné podávanie a schvaľovanie projektov má svoj harmonogram. V priebehu februára bude mesto posudzovať realizovateľnosť prihlásených projektov. Následné verejné zvažovanie a hlasovanie sa bude konať od 1. do 17. marca. "Do 19. marca budú vyhlásené podporené projekty. K ich realizácii potom dôjde v termíne od 20. marca do 30. novembra 2024," vysvetlil mestský úrad.



O financie z participatívneho rozpočtu sa môžu uchádzať projekty, ktoré budú slúžiť obyvateľom Nových Zámkov a prispejú k zlepšeniu kvality života v meste. "V poradí šiesty ročník participatívneho rozpočtu opäť pomôže komunitám aktívnych občanov. V predchádzajúcich rokoch slúžili jeho zdroje najmä na zveľadenie verejného priestoru, organizovanie kultúrnych podujatí a iné verejnoprospešné akcie," doplnila radnica.