Nové Zámky pomôžu s financovaním trafostanice na zimnom štadióne

Nové Zámky 7. decembra (TASR) – Mesto Nové Zámky pomôže prevádzkovateľovi zimného štadióna s investíciou do novej trafostanice. Mestskí poslanci na svojom rokovaní ešte koncom novembra schválili združenie financií na vybudovanie nového zariadenia.



Ako informoval magistrát, súčasná trafostanica zimného štadióna bola vybudovaná ešte v 80. rokoch minulého storočia. Od vtedy sa do nej výraznejšie neinvestovalo a jej súčasti sú už značne opotrebované. Podľa mesta už momentálne nie je možné garantovať jej ďalšiu spoľahlivú prevádzku.



Súkromný nájomca zimného štadióna už do životnosti trafostanice investoval financie, napriek tomu je už zariadenie za hranicou životnosti a pred časom došlo k jej celkovému výpadku. „Po vyjadrení spoločnosti, ktorá zabezpečovala odstraňovanie havarijného stavu, by v prípade dlhšej odstávky chladenia ľadovej plochy došlo k jej roztopeniu. Následkom toho by nájomcovi vznikli ekonomické škody značného rozsahu, keďže na nej už od letných mesiacov prebieha tréningový proces,“ informovala radnica.



Mestskí poslanci odsúhlasili vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa novej trafostanice, aby nebola ohrozená prevádzka zimného štadióna, na ktorom sa hrá aj najvyššia hokejová súťaž. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 43.000 eur. „Prevádzkovateľ zimného štadióna zaplatí 20.500 eur. Mesto sa bude podieľať na obstaraní diela sumou, ktorá bude predstavovať rozdiel medzi touto sumou a vysúťaženou cenou diela,“ uvádza sa v schválenom materiáli.