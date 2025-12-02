< sekcia Regióny
Nové Zámky ponúkajú bezdomovcom služby krízového centra i nocľahárne
Ľudia bez domova v Nových Zámkoch môžu počas chladných zimných dní využívať služby krízového kontaktného centra.
Autor TASR
Nové Zámky 2. decembra (TASR) - Ľudia bez domova v Nových Zámkoch môžu počas chladných zimných dní využívať služby krízového kontaktného centra (KKC) na Pribinovej ulici i nocľaháreň na Považskej ulici. Informovala o tom radnica.
Ako doplnila, KKC poskytuje každý deň od 15.00 do 17.00 h ľuďom bez prístrešia teplé oblečenie, polievku a dvakrát do týždňa aj ošetrovateľskú službu Street Medicine. „Nocľaháreň funguje celoročne, teraz so vstupom už od 17.00 do 8.00 h. Nocľah, teplé prostredie aj možnosť osobnej hygieny sú zadarmo, bez akýchkoľvek podmienok. Stačí prísť najneskôr do 20.00 h, v odôvodnených prípadoch aj neskôr. Alkohol, zbrane, zvieratá či objemná batožina sem nepatria,“ uviedol mestský úrad.
Ľudí žijúcich na ulici o sociálnych službách pravidelne informujú mestskí policajti, terénni sociálni pracovníci i pracovníci mestských projektov Krok za krokom a Housing Led. Radnica zároveň vyzvala Novozámčanov, aby boli počas zimných dní všímaví. „Ak uvidíte vonku uzimeného človeka, oslovte ho, ak nereaguje alebo je v zlom stave, volajte záchrannú službu alebo mestskú políciu. Mesto ponúka teplé útočisko, nocľah i pomoc v teréne, stačí vedieť, kde ju hľadať,“ dodal mestský úrad.
