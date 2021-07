Linhart podal trestné oznámenie na primátora Nových Zámkov

Nové Zámky 9. júla (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart (Sme rodina) podal trestné oznámenie na primátora Nových Zámkov Otokara Kleina (nezávislý). Trestné oznámenie je spojené s údajnou korupciou primátora a vyhrážaním.



„Polícia v Nových Zámkoch prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného konania. V jednej časti bude pre vecnú príslušnosť toto oznámenie odstúpené Národnej kriminálnej agentúre, v druhej bude konať Obvodné oddelenie Policajného zboru v Dvoroch nad Žitavou,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Linhart podľa vlastného vyjadrenia dostal list od bývalých a súčasných zamestnancov mesta Nové Zámky, v ktorom popisujú údajný korupčný mechanizmus primátora Nových Zámkov.



„Kópiu listu s detailným popisom údajného niekoľkoročného tunelovania verejných zdrojov mesta a záhadných transakcií odovzdávam aj ministrovi vnútra, od ktorého požadujem, aby sa prípad riadne vyšetril,“ uviedol Linhart, podľa ktorého list obsahuje detailné informácie s desiatkami údajných podvodov, transakcií a tunelovania verejných zdrojov.



Poslanec parlamentu pripomína, že s praktikami primátora má osobnú negatívnu skúsenosť. „Primátor sa na stretnutí v prítomnosti ďalších ústavných činiteľov vulgárne vyjadroval na moju osobu iba za to, že som zdieľal status zdravotne postihnutého občana, ktorý žaloval Otokara Kleina za údajné okradnutie a podvod. Išlo o prípad, kde sa novozámocký primátor údajne obohatil o niekoľko bytov podvodom,“ povedal Linhart. Zároveň tvrdí, že po zverejnení informácie o podaní trestného oznámenia pre údajné podvody páchané súčasným primátorom, o zvláštnych krokoch týkajúcich sa hotela Korzo v Nových Zámkoch, zažil vyhrážanie.



Primátor na obvinenia zo strany poslanca reagoval slovami: „Ja sa k chorým ľuďom vyjadrovať nebudem.“ Konanie Linharta vníma Klein ako jeho prípravnú kampaň na vstup do komunálnej politiky. „K samotnému predmetu trestného oznámenia sa budem vyjadrovať až vtedy, keď to bude aktuálne,“ uzavrel Klein.