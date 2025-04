Nové Zámky prepojí s termálnym kúpaliskom v Nesvadoch nová cyklotrasa

Nové Zámky 9. apríla (TASR) - Mesto Nové Zámky prepojí s termálnym kúpaliskom v Nesvadoch v okrese Komárno nová cyklotrasa. Bude súčasťou cyklotrasy Nové Zámky - Martovce. Výstavba prvého úseku druhej etapy sa začala, ukončená by mala byť do konca tohto roka, potvrdil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.



Cyklotrasa s novým asfaltobetónovým povrchom povedie najmä po ochranných hrádzach starého koryta rieky Nitra. Bude dlhá 7,4 kilometra a široká tri metre. Jej súčasťou by malo byť aj sčítacie zariadenie na monitorovanie pohybu cyklistov. Realizácia projektu je financovaná z plánu obnovy a odolnosti.