Pri vstupe do nemocnice v N. Zámkoch je opäť zriadený triediaci stan

Nové Zámky 27. októbra (TASR) – Pri vstupe do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch je opäť zriadený červený triediaci stan. Pacienti vstupujúci do nemocnice budú na mieste vypĺňať dotazník a zmeraná im bude telesná teplota, informovalo vedenie nemocnice.



Triediaci stan bude v prevádzke každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 h.



V prípade pozitívnej epidemiologickej anamnéze pacienta alebo ak bude jeho telesná teplota vyššia, prejde do upraveného izolačného priestoru vedľa urgentného príjmu. V bývalom priestore centrálnej sterilizácie podstúpi rýchlotest. Ďalší manažment pacienta bude v kompetencii zdravotníckeho personálu, potvrdila nemocnica.