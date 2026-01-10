< sekcia Regióny
Nové Zámky pripravujú obnovu rekreačného chodníka Berek - Zúgov
Autor TASR
Nové Zámky 10. januára (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje prvú etapu obnovy rekreačného chodníka Berek - Zúgov v Nových Zámkoch. Mestskí poslanci schválili predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu cestovného ruchu na realizáciu projektu, informovala radnica.
Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahnu takmer pol milióna eur. Požadovaná výška príspevku tvorí 449.999 eur s DPH. Samospráva z vlastného rozpočtu zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 10 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 50.000 eur s DPH, aj prípadné ďalšie neoprávnené výdavky projektu.
Projekt zahŕňa prvú etapu úpravy rekreačného chodníka na hrádzi v úseku Berek - Nábrežná ulica s celkovou dĺžkou 863 metrov. Aktívne ho využíva široká verejnosť na turizmus, rekreačný beh, rekreačnú cykloturistiku a jazdu na kolieskových korčuliach.
Rekreačný chodník v korune hrádze pozdĺž rieky Nitra spája turisticky najvyhľadávanejšie rekreačno-oddychové zóny v meste, lesopark Berek s náučným chodníkom, športovo-voľnočasovú infraštruktúru na Čerešňovej ulici, Sihoť a termálne kúpalisko Štrand.
Zámerom mesta je postupná obnova celej dĺžky turistického chodníka na trase Berek - Zúgov z ďalších podporných mechanizmov a rozpočtu mesta. V súlade s Plánom udržateľnej mestskej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravuje jeho napojenie na ďalšie turistické chodníky a cyklotrasy v regióne.
