Nové Zámky pripravujú projekt Housing first

Nové Zámky 9. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje projekt s názvom Housing first, teda bývanie ako prvé. Jeho cieľom je zriadenie prestupného bývania pre matky s deťmi. Realizáciu sociálneho programu už na svojom ostatnom rokovaní schválilo aj mestské zastupiteľstvo.



Mesto chce na projekt využiť vlastné nevyužívané byty. Podľa analýzy bytového fondu ich má vo svojom vlastníctve 18. Ich stav však nevyhovuje technickým štandardom. "Boli vybraté tri byty, ktoré by sa po nevyhnutných úpravách zrealizovaných v roku 2023 zaradili do pilotnej implementácie programu Housing first v Nových Zámkoch. Na základe predpokladanej hodnoty zákazky bude na opravu troch bytov potrebných približne 50.000 eur," informoval mestský úrad.



Radnica chce do programu zaradiť aj ďalšie dva byty. Ich adaptácia má byť financovaná z peňazí, ktoré darcovia pošlú na transparentný účet mesta. "Na tento účet prispelo najväčšou sumou v hodnote 25.353,53 eura japonské partnerské mesto Sinshiro. Celkovo bolo na transparentnom účte k 25. augustu vyzbieraných 27.377,53 eura. Z nich by sa na základe predpokladanej hodnoty zákazky použilo vyše 20.000 eur na opravu dvoch nehnuteľností a ostatné prostriedky by boli využité na prípadný nákup nevyhnutného zariadenia bytov," uviedol magistrát.



Projekt Housing first je založený na ponuke cenovo dostupného bývania v nájomných bytoch. Zároveň ponúka intenzívnu podporu sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborníkov. "Rodina si riadne platí nájom, ale podmienkou vstupu do projektu je spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a snaha byť dobrým susedom. Klientom je poskytovaná intenzívna podpora zameraná najmä na podporu bývania, finančného zdravia, korektných susedských vzťahov a sociálnej integrácie," uvádza sa v popise projektu.



Podľa radnice je hlavným cieľom poskytnúť vybratým rodinám s deťmi štandardné bývanie v nájomnom byte s takými nákladmi, ktoré zohľadňujú ich finančnú situáciu. "Zároveň dostanú podporou celého tímu odborníkov z rôznych oblastí, aby si bývanie dokázali dlhodobo udržať," vysvetlil mestský úrad.