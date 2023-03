Nové Zámky pripravujú rekonštrukciu haly Milénium

Nové Zámky 12. marca (TASR) - Športová hala Milénium v Nových Zámkoch by sa mala dočkať rekonštrukcie. Mesto chce na projekt získať financie z Fondu na podporu športu. Podanie žiadosti o dotáciu už na svojom marcovom rokovaní odsúhlasili mestskí poslanci.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, celkové náklady na rekonštrukciu sú 1,1 milióna eur. Mesto sa na investícii plánuje podieľať sumou 330.000 eur, zvyšných 770.000 eur má tvoriť príspevok fondu.



Projekt rekonštrukcie haly počíta so zateplením budovy, obnovou strešného plášťa, výmenou vzduchotechniky, elektroinštalácie a ďalších rozvodov. "Viacúčelová športová hala Milénium bola odovzdaná do užívania v roku 1999. Je určená na športové, kultúrne a spoločenské využitie. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia, ktorá zabezpečí jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku," uviedol mestský úrad.