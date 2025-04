Nové Zámky pripravujú rekonštrukciu ZŠ Devínska

Nové Zámky 11. apríla (TASR) - Novozámocká radnica pripravuje projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy (ZŠ) Devínska. Ako informoval mestský úrad, rozpočet presahuje 2,1 milióna eur. Mesto chce na projekt získať dotáciu z Environmentálneho fondu, z ktorej by uhradilo 95 percent nákladov.



Stavebné práce by sa mali začať na jeseň tohto roka, ukončené majú byť do septembra 2028. „Predmetom prác je súbor opatrení vedúcich k výraznému zníženiu energetickej spotreby objektu ZŠ Devínska. Na základe energetického hodnotenia pripravovaný projekt dosahuje viac ako 70-percentnú úsporu primárnej energie,“ uviedol mestský úrad.



Ako doplnil, súčasťou prác má byť zateplenie strechy a inštalácia nového bleskozvodu. „Počíta sa tiež so zateplením obvodových konštrukcií a s výmenou okien a dverí. Škola dostane nový centrálny zdroj tepla a zrekonštruujú sa tiež areálové teplovodné rozvody. Projekt bude realizovaný po schválení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Environmentálneho fondu,“ doplnila radnica.