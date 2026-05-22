Piatok 22. máj 2026
Nové Zámky pripravujú revitalizáciu rekreačného chodníka

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Nové Zámky 22. mája (TASR) – Mesto Nové Zámky pripravuje revitalizáciu rekreačného chodníka Berek - Zúgov. Mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní schválili podanie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu cestovného ruchu.

Predpokladané náklady na projekt sú 500.000 eur, desaťpercentné spolufinancovanie mesta bude teda vo výške 50.000 eur. „Cieľom projektu je podporiť rozvoj cestovného ruchu úpravou rekreačného chodníka v korune hrádze pozdĺž rieky Nitra. Táto komunikácia spája turisticky najviac vyhľadávané rekreačno-oddychové zóny v meste - lesopark Berek s náučným chodníkom, športovo-voľnočasovú infraštruktúru na Čerešňovej ulici, lokalitu Sihoť a termálne kúpalisko Štrand,“ konštatuje sa v opise projektu.

Chodník je aktívne využívaný verejnosťou v rámci turistiky, rekreačného behu, cykloturistiky a na jazdu na kolieskových korčuliach. „Jeho úprava sa vykoná spevnením koruny ochrannej hrádze. Existujúci porušený povrch bude odstránený a nahradený novým. Plánovaná je obnova celej dĺžky turistického chodníka na trase Berek - Zúgov,“ uvádza sa v projekte.
