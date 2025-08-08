< sekcia Regióny
Nové Zámky pripravujú výstavbu novej cyklotrasy
Cyklistická cesta bude dlhá viac ako 1,5 kilometra.
Autor TASR
Nové Zámky 8. augusta (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu cyklotrasy. Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 616.411,10 eura.
Cyklistická cesta bude dlhá viac ako 1,5 kilometra. Navrhnutá je v trase jestvujúcich chodníkov pre chodcov, na vozovke miestnej komunikácie a čiastočne v mestskej zeleni. „Viesť bude od Hlavného námestia a ulicami Petőfiho, T. G. Masaryka, Cyrilometodejská a Ľ. Štúra,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Nová cyklotrasa bude samostatnou dvojpruhovou a obojsmernou komunikáciou v súbehu s chodníkom pre chodcov. „Všetky križovania s miestnymi cestami sú bezbariérové s priechodmi pre chodcov. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov je navrhnuté verejné osvetlenie na priechodoch,“ uvádza sa vo Vestníku ÚVO.
