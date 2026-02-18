< sekcia Regióny
Nové Zámky pripravujú zateplenie objektu škôlky na Nábrežnej ulici
Súčasťou zámeru je aj zníženie spotreby tepla a energií modernizáciou obalových konštrukcií i zatraktívnenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa deti denne učia a trávia čas.
Autor TASR
Nové Zámky 18. februára (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje zateplenie objektu Materskej školy (MŠ) na Nábrežnej ulici. Mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní prijali uznesenie, ktoré umožní financovanie projektu z dotácie Environmentálneho fondu.
Ten na rekonštrukciu škôlky poskytne takmer 475.000 eur, ďalšími piatimi percentami sa na spolufinancovaní bude podieľať mesto. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť technický stav objektu (MŠ) a výrazne znížiť jeho energetickú náročnosť.
Súčasťou zámeru je aj zníženie spotreby tepla a energií modernizáciou obalových konštrukcií i zatraktívnenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa deti denne učia a trávia čas. „Rekonštrukcia sa týka najmä zateplenia fasády a strešnej konštrukcie. Jej súčasťou je aj výmena otvorových konštrukcií, okien a dverí. Súčasťou stavebných prác je tiež modernizácia bleskozvodov a osadenie nového zatepľovacieho systému,“ konštatuje sa v projekte.
Ten na rekonštrukciu škôlky poskytne takmer 475.000 eur, ďalšími piatimi percentami sa na spolufinancovaní bude podieľať mesto. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť technický stav objektu (MŠ) a výrazne znížiť jeho energetickú náročnosť.
Súčasťou zámeru je aj zníženie spotreby tepla a energií modernizáciou obalových konštrukcií i zatraktívnenie a skvalitnenie prostredia, v ktorom sa deti denne učia a trávia čas. „Rekonštrukcia sa týka najmä zateplenia fasády a strešnej konštrukcie. Jej súčasťou je aj výmena otvorových konštrukcií, okien a dverí. Súčasťou stavebných prác je tiež modernizácia bleskozvodov a osadenie nového zatepľovacieho systému,“ konštatuje sa v projekte.