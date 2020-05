Prvých desať seniorov dostalo v Nových Zámkoch núdzové tlačidlá

Nové Zámky 17. mája (TASR) – Mesto Nové Zámky odovzdalo seniorom prvé núdzové tlačidlá SeniAngel. Tie umožňujú zdravotne znevýhodneným a ohrozeným osobám v prípade núdze kontaktovať mestskú políciu. Zariadenie si prevzalo zatiaľ desať seniorov, prihlásení sú už ďalší záujemcovia. Mestskí policajti so zamestnankyňou sociálneho odboru mestského úradu seniorom núdzové tlačidlá predviedli a súčasne vyskúšali spojenie so stálou službou mestskej polície, informovalo vedenie mesta. V prípade aktivácie tlačidla mestská polícia seniora kontaktuje, prípadne na miesto lokalizácie vyšle hliadku.



Platby za núdzové tlačidlá určuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta. Aj vzhľadom na zvýšené ohrozenie seniorov počas pandémie nového koronavírusu má mestský úrad záujem platby znížiť a na májovom rokovaní zastupiteľstva predloží návrh nového VZN. „Seniorom, ktorí dostali SOS prívesky do užívania, už stanovili znížené platby. Aby nebolo porušené VZN, finančný rozdiel uhradili mestskí poslanci z vlastného vrecka,“ informovala radnica.