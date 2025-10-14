< sekcia Regióny
V Nových Zámkoch sa začne rekonštrukcia časti Šurianskej ulice
RSÚC Nové Zámky plánuje na budúci rok rekonštrukciu aj ďalšej časti vozovky.
Autor TASR
Nové Zámky 14. októbra (TASR) – V Nových Zámkoch sa v stredu (15. 10.) začne rekonštrukcia časti Šurianskej ulice. Ako informovala radnica, vozovka v správe Regionálnej správy a údržby ciest (RSÚC) Nové Zámky sa bude opravovať medzi križovatkami Šurianskej a Kollárovej ulice a Šurianskej a Detvianskej ulice.
V rámci rekonštrukcie bude z cesty odfrézovaný starý asfalt a položená nová vrstva. „Práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia. Premávku z mesta smerom do Šurian odklonia na Kollárovu a Bezručovu ulicu, premávka od bývalého Mliekospolu pôjde po doterajšej trase v jednom jazdnom pruhu,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, RSÚC Nové Zámky plánuje na budúci rok rekonštrukciu aj ďalšej časti vozovky. „Pôjde o úsek od križovatky Šurianska a Detvianska ulica po kruhový objazd pri bývalom Mliekospole,“ dodala radnica.
