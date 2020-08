Nové Zámky rozdali ohrozeným osobám nové SOS tlačidlá

Nové Zámky 11. augusta (TASR) – Novozámocká radnica v týchto dňoch odovzdala takzvané SOS tlačidlá osobám, ktorým hrozí, že by sa pre vysoký vek či zlý zdravotný stav môžu dostať do tiesne. Prvé zariadenia odovzdalo mesto už skôr. Pred niekoľkými dňami ich mestskí policajti v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu odovzdali ďalším šiestim osobám.



Podľa slov náčelníka mestskej polície (MsP) Jozefa Tökölyho sa služba sa zatiaľ osvedčila. „Potvrdzuje to aj rastúci záujem o núdzové tlačidlá. Teraz už MsP zabezpečuje viac ako 20 ohrozených osôb. Vlastníci núdzových tlačidiel SOS SeniAngel, ktoré sú napojené na informačný systém MsP, sa určite cítia bezpečnejšie,“ skonštatoval Tököly.



Ako pripomenul, príslušníci MsP už viackrát zaznamenali prípady použitia SOS tlačidla. „Ohrozeným osobám pomohlo pri rôznych úkonoch a privolali si pomocou neho aj zdravotnícku pomoc,“ dodal Tököly.