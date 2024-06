Situácia v nemocnici v Nových Zámkoch je stabilizovaná

Nové Zámky 27. júna (TASR) - Situácia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky je po prudkých dažďoch a búrke, ktoré zasiahli región v stredu (26. 6.) podvečer, stabilizovaná. Naďalej však zostáva zatvorená vrátane ambulancií, platí zákaz návštev a operatíva je zrušená. Pacienti sú presmerovaní do okolitých nemocníc. Potvrdil to riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.



Podľa vyjadrenia riaditeľa sa situácia začala komplikovať v stredu vo večerných hodinách, keď bolo nahlásené zatekanie vôd do suterénu monobloku. Napriek intenzívnej pomoci hasičov voda mala stúpajúcu tendenciu, zaplavila výťahové šachty. "Okamžite bola zastavená operatíva, všetky prípady boli presmerované do iných nemocníc. Keďže nešli výťahy, nebolo možné transportovať pacientov. Urgentných pacientov sme na poschodia na jednotlivé oddelenia transportovali ručne, vyniesli sme ich," skonštatoval Blaško.



Okrem suterénu voda zaplavila aj kuchyňu, práčovňu, nastali výpadky vody, hrozil energetický blackout, pretože došlo k zatopeniu rozvádzačov vysokého napätia. Podľa slov riaditeľa sa situácia začala upokojovať pred 23.00 h. Aktuálne je stabilizovaná, výpadky energie nehrozia, no naďalej zostávajú nefunkčné výťahy. Niektoré časti nemocnice stále nemajú elektrinu, pacienti dnes dostali suchú stravu. Podľa riaditeľa by podávanie stravy mohlo nabehnúť už v piatok (28. 6.). Mimoriadna situácia v nemocnici bude platiť do odvolania.