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Nové Zámky sú na výstavbu autobusovej stanice pripravené
Jedna z najvýznamnejších investícií do verejného priestoru v meste za uplynulé roky si vyžiada viac ako 6,4 milióna eur z externých zdrojov.
Autor TASR
Nové Zámky 10. júla (TASR) - Mesto Nové Zámky je pripravené na výstavbu novej autobusovej stanice. Prípravné práce si už vyžiadali uzavretie priestoru a obmedzenia v doprave. Mesto má splnené všetky administratívne, legislatívne aj technické náležitosti, čaká už len na podpis zmluvy zo strany Ministerstva dopravy SR, informovala radnica.
Jedna z najvýznamnejších investícií do verejného priestoru v meste za uplynulé roky si vyžiada viac ako 6,4 milióna eur z externých zdrojov. Práce potrvajú približne 15 mesiacov, otvorenie stanice sa predpokladá v roku 2028.
Nová autobusová stanica bude moderným integrovaným prestupným bodom. Projekt je logicky rozdelený na dve samostatné, no navzájom prepojené časti. Hlavnú časť, výstavbu samotného prestupného bodu, financuje Ministerstvo dopravy SR. Zelené opatrenia zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Oba projekty na seba technologicky a stavebne nadväzujú a musia byť realizované súbežne.
V prípade zelených opatrení v gescii MIRRI získa mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 256.830 eur. Zmluva o poskytnutí týchto prostriedkov je podpísaná a plne účinná.
Z Ministerstva dopravy SR bolo mestu zaslané rozhodnutie o schválení dotácie vo výške nenávratného finančného príspevku 6.201.743 eur. Mesto Nové Zámky všetky požiadavky ministerstva splnilo, verejné obstarávanie bolo v zmysle zákona riadne ukončené. Aktuálne čaká už len na samotný podpis zmluvy zo strany ministerstva.
V súvislosti s blížiacim sa odovzdaním staveniska zhotoviteľovi došlo v lokalite k nevyhnutným dopravným obmedzeniam. Priestor budúcej výstavby je už uzavretý. Počas výstavby autobusovej stanice mesto zabezpečuje dočasné parkovanie v areáli bývalej elektrotechnickej školy oproti železničnej stanici, potvrdila radnica.
Jedna z najvýznamnejších investícií do verejného priestoru v meste za uplynulé roky si vyžiada viac ako 6,4 milióna eur z externých zdrojov. Práce potrvajú približne 15 mesiacov, otvorenie stanice sa predpokladá v roku 2028.
Nová autobusová stanica bude moderným integrovaným prestupným bodom. Projekt je logicky rozdelený na dve samostatné, no navzájom prepojené časti. Hlavnú časť, výstavbu samotného prestupného bodu, financuje Ministerstvo dopravy SR. Zelené opatrenia zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Oba projekty na seba technologicky a stavebne nadväzujú a musia byť realizované súbežne.
V prípade zelených opatrení v gescii MIRRI získa mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 256.830 eur. Zmluva o poskytnutí týchto prostriedkov je podpísaná a plne účinná.
Z Ministerstva dopravy SR bolo mestu zaslané rozhodnutie o schválení dotácie vo výške nenávratného finančného príspevku 6.201.743 eur. Mesto Nové Zámky všetky požiadavky ministerstva splnilo, verejné obstarávanie bolo v zmysle zákona riadne ukončené. Aktuálne čaká už len na samotný podpis zmluvy zo strany ministerstva.
V súvislosti s blížiacim sa odovzdaním staveniska zhotoviteľovi došlo v lokalite k nevyhnutným dopravným obmedzeniam. Priestor budúcej výstavby je už uzavretý. Počas výstavby autobusovej stanice mesto zabezpečuje dočasné parkovanie v areáli bývalej elektrotechnickej školy oproti železničnej stanici, potvrdila radnica.